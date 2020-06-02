أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

غادرت سيدة أرمينية تبلغ من العمر 101 عاما، اليوم الثلاثاء المركز الطبي "جريجوري تسوفينار خاتشاتريان المنور"، بأرمينيا، وذلك بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وكتب المركز الطبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم استقبال المريضة نازاني سيمونيان، المولودة عام 1919 من دار المسنين في السادس عشر من مايو الماضي، للاشتباه "الأولي " بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأنه نتيجة للفحوصات تم تأكيد إصابتها بالفيروس والالتهاب الرئوي الثنائي، وتم تقييم الحالة على أنها خطيرة على أساس عمرها.وقال مصدر في المركز الطبي، إنه تم نقل المرأة إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للعلاج المناسب، وبدأت بالتعافي تدريجيا، مشيرا إلى أن الفحوصات المخبرية الثانية أظهرت نتائج سلبية، وتم السماح لنازاني سيمونيان بمغادرة المستشفى.وعلى صعيد متصل، سجلت السلطات الأرمنية، اليوم الثلاثاء 10009 إصابات، و3427 حالة شفاء، و158 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.