العربي رئيسًا للغرفة الإسلامية للتجارة خلفًا للشيخ صالح

تولّى المهندس إبراهيم محمود العربي، رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بعد رحيل الشيخ صالح كامل.وتقرر تولى «العربي» رئاسة اتحاد الغرف المصرية، نائب لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، رئاسة الغرفة بعد رحيل الشيخ صالح كامل، لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة.وقال العربى إن صالح كامل كان رمزًا من رموز الأمة الإسلامية، ولم يتأخر يومًا عن نداء الواجب، خاصة غرفتنا التى تكن له الفضل فى دعمها وتنميتها لتحتضن اليوم أكثر من 58 دولة إسلامية، وتقوم بعشرات المبادرات الرائدة من أجل أمة إسلامية حديثة قوية.وأشار رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة إلى أن الغرفة هي أحد الكيانات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي OIC لتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، ممثلى القطاع الخاص فى 58 دولة وهى تلعب دورًا أساسيا في التنمية الاقتصادية بالدول الإسلامية كافة.