تعقيم لجان الثانوية العامة بدمياط (صور)

استكمل فريق التعقيم والتطهير الوقائي، بجمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، اليوم الثلاثاء، أعمال التعقيم بمقرات لجان واستراحات امتحانات "الثانوية العامة" بعدد من المدارس.تمكن الفريق من تطهير كل من مدرسة كفر سعد بنات، وكفر سعد الإعدادية بنات، وكفر سعد الإعدادية بنين، وكفر سعد الثانوية الفنية التجارية المشتركة، والمدينة المنورة الابتدائية بكفر سعد، وميت ابو غالب الإعدادية بنات، والفريق مدكور بميت ابو غالب، والدكتور عبد العظيم البساطي الثانوية المشتركة بميت ابو غالب، والفنية التجارية بميت ابو غالب، ومدرسة أحمد حسن الجنيدي بشط جريبة.