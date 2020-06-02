20 حالة إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

سجلت السلطات الطبية في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدليبلغ إجمالي الإصابات 7877 حالة.ولم تسجل وزارة الصحة أي حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 115 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.