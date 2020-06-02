أحمد عز يستأنف تصوير «كيرة والجن» نهاية يونيو الجاري

أعلن النجم أحمد عز، وصناع فيلم "كيرة والجن"، عن العودة إلى تصوير مشاهد العمل نهاية شهر يونيو الجاري بعد فترة توقف طويلة، نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، مع أخذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية والوقائية في حال استمرار الأزمة، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى حال استئناف التصوير بين كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز في أحد شوارع منطقة وسط البلد.وطرحت شركة سينرجي المنتجة للعمل مؤخرا، بوستر غير رسمي للفيلم يجمع كل أبطاله في أفيش واحد.فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبي وأحمد مالك وأمينة خليل وروبي وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتي وسلمى أبو ضيف، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.