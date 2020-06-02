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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار في وضع صعب مع استمرار التفاؤل إزاء التعافي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:51 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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انخفض اليورو قليلًا اليوم الثلاثاء في حين كسب الدولار بعض القوة في حين استمر الاثنان قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مع احتفاظ مستثمرين بآمالهم في تعاف اقتصادي فيما بعد كورونا.

واستمرت حالة التفاؤل في الأسواق رغم تصاعد القلق إزاء التوتر بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود قيد الاعتقال.

كان سعر اليورو في أحدث تعاملات 1.1120 دولار بانخفاض 0.1 بالمئة، قرب ذروة 17 مارس عند 1.1152 دولار الذي بلغته العملة الموحدة أمس.

وهبط الدولار الأمريكي لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3530، مقابل نظيره الكندي وانخفض 0.2 بالمئة في أحدت تعاملات.

وهبط الين الياباني الذي يعتبر عملة ملاذ آمن 0.2 بالمئة مقابل الدولار الامريكي إلى 109.79 ين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأضعف مستوى منذ منتصف مارس عند 97.73 قبل أن يستقر عند 97.82.

وفقد المؤشر نحو خمسة بالمئة من ذروته في مارس حين سيطر الخوف من جائحة كوفيد-19 على الأسواق المالية العالمية ما دفع المستثمرين لشراء الدولار بحثا عن الأمان، وتراجع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2533 دولار.

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