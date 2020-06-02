رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير محمود ياسين عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت رانيا محمود ياسين صورا مع والدها في طفولتها، وعلقت عليها قائلة: "أبي وحبيبي الغالي أبي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والإخلاص عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال ربنا يديك الصحة والعافية".وتابعت: "كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافية ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يا رب كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة يا قلبي الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا أغلي الناس".وشاركت رانيا محمود ياسين، في مسلسل "فلانتينو" الذى عرض في سباق دراما رمضان 2020، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وبطولة الزعيم عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.