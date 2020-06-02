القبض على المتهمين بتصوير معاق والتنمر عليه عبر «تيك توك»

تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شابين؛ لاتهامهما بالاعتداء على شاب يعاني من تأخر ذهني، والاستهزاء به، ونشر الفيديو على تطبيق "تيك توك".رصدت الأجهزة الأمنية انتشار مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، لشخصين يعتديان على آخر بالضرب صفعا على وجهه، بدافع الاستهزاء به، ونشر مقطع الفيديو عبر الإنترنت.وبإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.كشفت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، هوية الشابين المتهمين، وتمكن من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.