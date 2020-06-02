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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تهبط ببورصة دبى فى مستهل التعاملات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:34 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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استهل المؤشر العام لسوق دبي المالي، معاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، على تراجع، بدعم من هبوط أسهم قطاع البنوك.

هبط المؤشر العام لبورصة دبي بنسبة 0.09% خاسرًا نحو 1.82 نقطة ليصل إلى مستوى 1972 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.2 مليون سهم محققة ما قيمته 81 مليون درهم من خلال تنفيذ 1714 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وتراجع قطاعي البنوك والخدمات ببورصة دبى، بنسبة 1.39%، 0.27%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، وارتفع 11 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الشركة العربية للطيران بنسبة 3.73%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 2.53%، فيما تراجع 11 سهمًا، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 332.3 ألف ورقة بقيمة 5.4 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة شركة دبى للاستثمار، عن اجتماع مجلس الإدارة بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين (حال اكتمال النصاب) يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو، في مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار، وذلك لمناقشة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وتعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأي أعمال أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

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