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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اتفاق مبدئي بين ياسمين صبري و«سينرجي» على مسلسل رمضان 2021

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:31 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
دعاء عبد المقصود
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اتفقت الفنانة ياسمين صبري بشكل مبدئي مع شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي على تقديم مسلسل درامي جديد لموسم رمضان 2021.

وعلمت «الدستور» أن ياسمين من المقرر أن تعقد جلسة عمل مع مسئولي الشركة عقب إجازة عيد الأضحى للاتفاق على التفاصيل المبدئية للعمل وإنهاء التعاقد بشكل رسمي.

ياسمين صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «فرصة تانية» وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة «سينرجي».

والعمل من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.

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