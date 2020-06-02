براءة مسئول «خاتم الشعار» بأسيوط من التلاعب بالأوراق

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، ببراءة مسئول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من تهمة مهره بخاتم شعار الجمهورية على إقرار احدى المعلمات بعدم عملها بأي جهة حكومية.جاء ذلك فى القضية المتهم فيها 14 محالا من بينهم معلمون وأخصائيون اجتماعيون، وبعض العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية بأسيوط، لاتهامهم بمخالفة المعلمين للقوانين بتقديمهم إقرار بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة، وعدم عملهم بأى مصلحة حكومية، وساعدهم باقى المحالين فى ذلك.نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والثالثة، أنهم خالفوا القواعد المنظمة للعمل خلال عامى 2012، 2013 بدائرة عملهم، بأن حصلوا على شهادة الدبلومة التربوية عام 2012 2013 في عام واحد مخالفين اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وقدموا إقرارين على أنفسهم للجنة بعدم جمعهم بين دراستين، وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية بالمخالفة للقانون والتعليمات.