ضبط 6 متهمين بـ14 سلاحا و3 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات من المخدرات، والأسلحة النارية بحوزة 6 متهمين في محافظة أسوان.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط 6 متهمين وبحيازتهم 14 سلاحا ناريا، وكمية من نبات البانجو تزن 3 كيلو جرام.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.