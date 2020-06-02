166 متعافيا بمستشفى «عزل العجمي»

أعلن مستشفى عزل العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى عزل العجمي النموذجي بغرب الإسكندرية، إلى 166 حالة، وذلك بعد خروج حالة تعافِ جديدة، وتحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.وقالت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي في تصريح لـ«الدستور» انه اليوم الثلاثاء، أنه قد ارتفع عدد المتعافين إلى 166 حالة خروج حالة تعافِ، كما تم اليوم خروج 8 حالات مستقرة لاستكمال العلاج بالعزل المنزلي، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مع الالتزام بتعليمات العزل والمتابعة المستمرة للمرضى.وأشارت إلى أن عدد الحالات المحولة من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير والمدينة الجامعية بسموحة، قد ارتفع إلى 454 حالة، بعد تحويل 7 حالات اليوم لقضاء فترة النقاهة، بعد استقرار حالتهم الصحية.