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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صيادين فلسطينيين ويتوغل شرق غزة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:10 ص
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مراكب صيادين فلسطينيين بالرصاص وخراطيم المياه في عرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرقها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، ما اضطرهم للمغادرة والعودة إلى الشاطئ.

وأضافت أن آليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات وجرافات، انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي بمدينة غزة، وتوغلت لليوم الثاني على التوالي لعشرات الأمتار داخل أراضي المواطنين بحي الزيتون شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين والمزارعين، وتتوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين من مدينة القدس وبلدتي أبوديس والعيسوية.

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