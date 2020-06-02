«تطوير العشوائيات»: مثلث «ماسبيرو» تحفة معمارية ينتظرها المصريون

قال المهندس إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن هناك تعاونًا بين شركات كويتية سعودية، وشركة ماسبيرو التابعة للدولة المصرية، في مشروع مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أن هدف المشروع أن يحظى المواطن بمنطقة حضارية، موضحًا أن الدولة ستكسب تطوير قلب العاصمة، مؤكدًا أن مثلث ماسبيرو تحفة معمارية ينتظرها المصريون.وأضاف "الحنفي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "كان لدينا نموذجان في مثلث ماسبيرو بالنسبة للمواطنين وهما مالك وشاغل، وقدمنا لهم عدة اختيارات وهي العودة للمنطقة بعد تطويرها، أو أخذ تعويض نقدي، أو نقلهم للسكن في حي الأسمرات".وأوضح منسق صندوق تطوير العشوائيات أن الوحدات الجديدة في مثلث ماسبيرو ستتراوح أسعارها من 500 ألف وحتى 700 ألف، حسب مساحة كل وحدة، لافتًا إلى أنه سيتم التقسيط على مدة 30 سنة.