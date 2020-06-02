76 ألف إصابة بكورونا في باكستان
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:07 ص
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ارتفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في باكستان إلى 76 ألفًا و398 مصابًا، وذلك عقب تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3 آلاف و938 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن 78 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3 آلاف و938 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن 78 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.