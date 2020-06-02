76 ألف إصابة بكورونا في باكستان

ارتفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في باكستان إلى 76 ألفًا و398 مصابًا، وذلك عقب تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3 آلاف و938 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن 78 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.