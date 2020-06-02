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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة قطر فى المستهل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:05 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- مدعومًا بصعود أسهم 4 قطاعات.

وصعد المؤشر العام لقطر بنسبة 0.24%، رابحًا نحو 19.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 9041.25 نقطة عن مستويات أمس الإثنين.

وبلغت قيمة التداول لبورصة قطر بالمستهل نحو 74.17 مليون ريال، وزعت على 35.19 مليون سهم، بتنفيذ 2.05 ألف صفقة.

وشهدت التعاملات ارتفاع 4 قطاعات على رأسها النقل، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم القارات، والصناعة، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والبضائع، والاتصالات.

وصعد النقل 1.20 %، لتصدر سهم ناقلات القائمة الخضراء بـ2.45 %، ونمو الملاحة بـ0.17%.

كما تصدر سهم ناقلات نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 14.37 مليون سهم، وسيولة بقيمة 35.74 مليون ريال.

وزارد البنوك والخدمات المالية 0.43 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم تقدمها الإجارة بـ2.29 بالمائة.

وفي المقابل تراجع البضائع 0.17 بالمائة، لانخفاض 3 أسهم على رأسها زاد متصدر التراجعات بـ2.30 بالمائة.

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