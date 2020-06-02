الشارقة تبدأ تسويق صكوك دولارية لأجل 7 سنوات

أظهرت وثيقة أن الشارقة، ثالث أكبر إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت تسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات اليوم الثلاثاء.وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة أنها حددت سعرًا استرشاديًا أوليًا عند نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، ومن المتوقع إغلاق الصفقة اليوم.