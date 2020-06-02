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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصدر أمريكي: ترامب غضب من كشف اختبائه في قبو البيت الأبيض

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:12 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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كشف مصدر أمريكي مطلع، في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن)، عن أن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبًا من الأنباء التي كشفت عن اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حول المقر الرئاسي، وأخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر.

ونقلت الشبكة اليوم الثلاثاء عن المصدر القول إن رغبة ترامب في الظهور في مكان الاحتجاجات كانت من أسباب خروجه لالتقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض، والتي سبقها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتطهير المنطقة من المتظاهرين السلميين.

وتابع المصدر بالقول إن الرئيس الأمريكي أعرب عن إحباطه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن، معتقدًا أنه بدا ضعيفًا.

وتوجه ترامب مساء أمس الإثنين سيرًا وسط حراسة أمنية مشددة من البيت الأبيض إلى كنيسة سانت جون، التي طالتها أعمال تخريب أول أمس الأحد، ووقف ترامب أمام الكنيسة لالتقاط الصور رافعًا الكتاب المقدس، قائلًا "لدينا دولة عظيمة".

وكانت مصادر كشفت للشبكة عن أنه تم نقل ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون إلى القبو المحصن في ظل الاحتجاجات خارج البيت الأبيض مساء الجمعة.

ولم يظهر ترامب يوم الأحد وقضى معظم أمس الإثنين خلف أبواب مغلقة، ما أدى إلى قلق حتى من حلفائه من أنه كان غائبًا في لحظة أزمة وطنية.

واشتعلت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة بعد موت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو شرطي أبيض بركبته على رقبته.

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