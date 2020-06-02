29 إصابة جديدة بكورونا فى كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه قد تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وسيجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.وأضافت وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإصابات الـ29 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن تسجيل 6 حالات تعافي بعد أن تبينت سلبية تحاليلهم، وجرى السماح لهم بمغادرة المستشفيات والذهاب لمنازلهم.وناشدت الدكتورة سوسن سلام، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه علي المخالفين.