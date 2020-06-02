طارق صبرى: البساطة هى الفكرة الأساسية للأناقة (صورة)

شارك الفنان طارق صبرى، متابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر طارق صبري بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتديًا جاكت من اللون اللبني، وبنطلون وتيشرت من اللون الكحلي، وعلق على الصورة قائلًا: "البساطة هي الفكرة الأساسية لكل الأناقة الحقيقية"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.ويواصل الفنان طارق صبري، تصوير دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبري.