انطلاق المرحلة الثانية من عملية «أبطال العراق» العسكرية

أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أبطال العراق العسكرية بمرحلتها الثانية.وقال رسول- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا): إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨.٥ كيلو متر مربع.وأضاف أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية، وإلقاء القبض على المطلوبين.وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تطهير مناطق غرب داقوق ووادي الشاي وتفكيك عربة مفخخة متروكة في قرية السماكة السفلى في كركوك ضمن العمليات.كما تمكنت قوات الحشد الشعبي العراقي من تفكيك عبوتين ناسفتين جنوب غربي صلاح الدين.