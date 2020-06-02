ارتفاع إصابات كورونا فى طوكيو لـ5279

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، عن أنها سجلت ما لا يقل عن 30 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كورونا المستجد- كوفيد 19"، في العاصمة، وهي المرة الأولى التي تصل فيها إلى هذا الرقم منذ 14 مايو الماضي.ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني عن بيان الحكومة الحضرية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في العاصمة ارتفع إلى 5279.يذكر أن حكومة مدينة طوكيو تخفف الإغلاق بعد أن رفعت الحكومة المركزية حالة الطوارئ في طوكيو التي دامت 3 أشهر بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.