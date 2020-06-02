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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضابط ينقل مريضة للمستشفى أثناء الحظر بالغردقة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:51 ص
جريدة الدستور
كتب- علي عواد
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في لافتة إنسانية لأحد الضباط التابعين لمديرية أمن البحرالأحمر، وتحديدًا قسم أول الغردقة، وأثناء قضاء خدمته وممارسة عمله، فوجئ النقيب إسلام عفيفي معاون مباحث قسم أول الغردقة، بسيدة مريضة أثناء حظر مساء أمس الإثنين، بأحد شوارع الغردقة، وحالتها الصحية متأخرة، وتتطلب نقلها إلى المستشفى، ليقوم بنقلها لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من مكان خدمته، وطلب من إدارة المستشفى التكفل بعلاجها.

وأصدر مستشفى خاص بالغردقة، بيانًا يشرح فيه ما قدمه ضابط الشرطة لإنقاذ السيدة المريضة، أثناء مروره لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، إذ تفاجأ بإحدى السيدات في حالة مرضية، وغير قادرة على الحركة، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى، اصطحبها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطلب التكفل بمصاريف العلاج، لأن الحالة غير مقتدرة.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان لها، أن الضابط يدعى إسلام عفيفي، وطلب من المستشفى تحمل مصاريف العلاج، لكن إدارة المستشفى قررت تحمل مصاريف العلاج، مقدمة شكرها وتقديرها لضباط الشرطة الشرفاء.

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