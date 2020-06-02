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محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

837 مليون يورو استثمارات أجنبية في صربيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:50 ص
صربيا
صربيا
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن صربيا سجلت ما قيمته 837 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من هذا العام، أكثر من جميع الدول الأخرى في المنطقة، مسلطًا الضوء على الظروف والمزايا الممتازة التي تقدمها صربيا للمستثمرين.

وقال في حديثه في سميديريفسكا بالانكا، جنوب بلجراد مباشرة، في حفل افتتاح أعمال إنشاء مصنع جديد من قبل شركة كورية جنوبية، فوتشيك على التزام الحكومة القوي بتحديث البلاد وتنميتها الاقتصادية.

وأضاف إن الدولة تستثمر بشكل خاص في النقل والبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق التي تم سنها في عام 2014.

وأشار إلى إنه من الضروري الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، من أجل حث العديد من العمال الصرب الذين هاجروا إلى الخارج على العودة إلى ديارهم والمساهمة في تنمية البلاد.

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