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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

كويكب يقترب من الأرض.. و«ناسا» تحذر من خطر محتمل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:49 ص
كويكب
كويكب
وكالات
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مرة جديدة، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الاثنين، أن كويكبا يمثل خطرًا محتملًا باقترابه من كوكب الأرض.

وجاء في بيان نشره فرع من فروع الوكالة على موقعه الإلكتروني، أن الكويكب المعروف تحت رقم 163348 (أو 2002 NN4) ويبلغ قطره ما بين 250 و570 مترا، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة في 6 يونيو الحالي.

كما أشار خبراء الوكالة إلى أن الكويكب المذكور لا يمثل هذه المرة خطورة بالنسبة للأرض لأن المسافة التي ستفصله عن كوكبنا تفوق المسافة ما بين الأرض والقمر 13 مرة، لكن مع ذلك، فإن هذا الكويكب يعد جسما فضائيا يمثل خطرا محتملا لأن مساره يتعارض مع مدار الأرض.

وتم اكتشاف الكويكب الذي يكمل دورة كاملة حول الشمس خلال 300 يوم تقريبا، في العام 2002.

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