خلية الأزمة العراقية تقرر فرض حظر شامل للتجوال بكركوك

قررت خلية الأزمة العراقية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظة كركوك بدءا من صباح اليوم.وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن الحظر سيستمر حتى السابع من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون هناك سماح بفتح المخابز ومحال بيع المواد الغذائية والخضر من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.وأوضحت أنه سيتم غلق مداخل محافظة كركوك مع المحافظات الأخرى مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وقانونية بحق المخالفين للتعليمات التي حددتها خلية السلامة الوطنية.وفي سياق متصل.. أعلن مصدر طبي عراقي عن إصابة اثنين من الأطباء العاملين في مستشفيات ميسان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن الطبيبين أصيبا خلال متابعتهما للوضع الصحي لمصابي كورونا في مستشفيات المحافظة.