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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض إنتاج النفط الروسى إلى 9.39 مليون برميل يوميا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:24 ص
النفط
النفط
وكالات
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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 39.7 مليون طن (9.39 مليون برميل يوميا) في مايو، قرب هدفه بموجب اتفاق مع مجموعة أوبك+.

ويتماشى الرقم من بيانات من مصادر ذكرتها رويترز في تقرير أمس الإثنين.

وبموجب الاتفاق بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا للمساعدة في دعم أسعار النفط، ولا يتضمن الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز وهي نوع من النفط الخفيف.

وتنتج روسيا عادة ما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، ويعني ذلك أنه باستثناء مكثفات الغاز، تكون روسيا أنتجت ما يتراوح بين 8.59 و8.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو.

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