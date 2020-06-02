كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 11 ألفا و541 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 272 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.