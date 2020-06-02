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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة واجد خان أحد أبرز ملحنى بوليوود بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:41 ص
واجد خان
واجد خان
وكالات
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توفى واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات عالم بوليوود، عن 42 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، توفي خان الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي، الأحد، بسكتة قلبية، فيما قال شقيقه لوكالة "برس ترست أوف إنديا" أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19.

وقد تسببت أول وفاة في بوليوود، مرتبطة بالوباء، بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل.

ونعى عدد كبير من المشاهير الهنود الراحل ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي قال: "سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة".

وقال أسطورة بوليوود أميتاب باتشان إنه "صدم لرحيل واجد خان" وأشاد بـ"موهبته المشرقة".

وقالت بريانكا شوبرا جوناس "الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد.. رحلت مبكرا".

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