وفاة واجد خان أحد أبرز ملحنى بوليوود بكورونا

توفى واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات عالم بوليوود، عن 42 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، توفي خان الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي، الأحد، بسكتة قلبية، فيما قال شقيقه لوكالة "برس ترست أوف إنديا" أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19.وقد تسببت أول وفاة في بوليوود، مرتبطة بالوباء، بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل.ونعى عدد كبير من المشاهير الهنود الراحل ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي قال: "سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة".وقال أسطورة بوليوود أميتاب باتشان إنه "صدم لرحيل واجد خان" وأشاد بـ"موهبته المشرقة".وقالت بريانكا شوبرا جوناس "الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد.. رحلت مبكرا".