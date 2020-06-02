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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا تتصدر اهتمامات الصحف

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:53 ص
الصحف
الصحف
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أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من موضوعات الشأن المحلي، وعلى رأسها توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع ملف "كورونا".

فقد سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء منح المحافظين كامل الصلاحيات في التعامل بمنتهى الحسم مع ملف "كورونا".. لافتا إلى أن تلك المرحلة لا تحتمل أي تقاعس في أداء أي مسؤول.. وشدد على أهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الصحة والأمن الوطني والرقابة الإدارية لحل أي مشكلات على الفور.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنيه الفيديو كونفرانس حيث أشار إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس مما يتطلب المتابعة الشديدة.. مطالبًا المحافظين بالمتابعة والمرور اليومي للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

من جانبها.. ألقت صحيفة (لجمهورية) الضوء على تأكيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد في موعدها المقرر يوم 21 يونيو الجاري.. محذرا من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المتعلقة بهذا الشأن.. مشيرا إلى أن أي أمور في الثانوية العامه سوف تنشر على موقع الوزارة أو موقع مجلس الوزراء أو صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشدد الوزير على أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامه هو قرار دولة.. مؤكدا أن الحكومة تسخر كل إمكانياتها لتأمين الطلاب والمعلمين خلال امتحانات الثانوية.. مشيرا إلى أن الحكومة مولت الاحتياجات اللازمة لتعقيم لجان الامتحانات في مختلف المحافظات من خلال إجراءات غير مسبوقه بتكلفه بلغت 500 مليون جنيه.

فيما ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز"اليوشن" من قاعده شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيره من الأدوية والمستلزمات الطبية والبدل الواقية مقدمه من مصر إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه كان في استقبال الطائرة السفير المصري بالكونجو والسيد ريموند تشديا باتي نائب وزير الخارجية الكونجولي وعدد من المسئولين الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونجو لتجاوز أزمه الوباء مشيدين بقوه علاقات البلدين في جميع المجالات.. وفي زامبيا استقبل طائرة المساعدات السفير المصري والسيدة اينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا، حيث أعربت عن بالغ الشكر لمصر قيادة وشعبا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبي لتجاوز الأزمة.

اقتصاديا.. أبرزت صحيفة (الأخبار) إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل تستهدف توجيه استثمارات كلية بقيمة 740 مليار جنيه وهي أقل من الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الحالي والتي تبلغ 840 مليار جنيه لتعويض احتمالات تباطؤ استثمارات القطاع الخاص بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا.. ولذلك تم زيادة قيمة الاستثمارات العامة لتمثل 80 % من الاستثمارات الكلية بقيمه 595 مليار جنيه منها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية.

فيما ألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن معدلات التضخم واصلت تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة وذلك في ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات الأمر الذي يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في أن تؤتي ثمارها.

دوليا... ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه في تحد واضح لحظر التجوال الذي فرضته السلطات الأمريكية في 40 مدينة فقد استمرت التداعيات الخطيرة والعنيفة للمظاهرات في الولايات المتحدة لليوم السادس على التوالي في العديد من المدن احتجاجا على قتل جورج فلويد الذي ينحدر من أصول أفريقية وسط أنباء عن نقل الرئيس دونالد ترامب إلى مخبأ للطوارئ في البيت الأبيض نظرا لمخاوف من تعرضه للخطر من قبل المتظاهرين.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت نفسه.. كشفت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن هناك انقساما بين مستشاري ترامب حول كيفيه التعامل مع الأزمة، فبينما نصحه البعض بتوجيه خطاب إلى الأمة يدعو فيه إلى الهدوء، طالبه آخرون بإدانة قوية للنهب والسلب وأعمال الشغب حتى لا يخسر الناخبين في منتصف الطريق إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

من جانبها.. أبرزت صحيفة (الأخبار) إعلان الهيئة الروسية الداعمة ماليًا لأول دواء معتمد في روسيا لعلاج مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس كورونا أن البلاد ستبدأ خلال أيام استخدامه على المصابين في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي في مقابله أنه بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس المسجل باسم (أفيفافير) للمرضى اعتبارا من 11 يونيو.

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