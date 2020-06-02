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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

750 وفاة بفيروس كورونا فى الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:09 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة أقل من 750 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 105 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات أنّ عدد الذين توفّوا من جراء "كوفيد-19" في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 743 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 105.099 شخصًا.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فبلغ مساء الإثنين 1.809.109 مصابين، بحسب المصدر نفسه.

والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وأودى الفيروس الفتّاك ب373 ألفًا و439 شخصًا على الأقل حول ا لعالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 19.00.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء.

لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليليًا لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب وذلك احتجاجًا على مقتل رجل أسود أعزل اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

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