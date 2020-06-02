ارتفاع عدد إصابات كورونا بألمانيا إلى 182 ألف حالة

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدةبفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إصابة جديدة ليصل إلى 182028.وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.