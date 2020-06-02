«الصحة» تحدد تسعيرة العزل فى المستشفيات الخاصة لمصابى كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التسعيرة الخاصة بالإقامة في المستشفيات الخاصة لمصابى كورونا، حيث أظهر خطاب موجه من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان إلى الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بناء علي تعليمات رئيس الوزراء بضبط أسعار العلاج لكورونا بالمستشفيات الخاصة عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها.وأوضح الخطاب أنه بعد العرض على وزيرة الصحة نتيجة العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي.وأظهر الخطاب أنه قد جاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه، وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه، وحتى 7000 جنيه.