«بايدن»: «ترامب» يستخدم الجيش الأمريكى ضدّ الشعب

اتّهم المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بأنّه "يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي، ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ "متظاهرين سلميين" وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه، وذلك بعيد زيارة مفاجئة قام بها ترامب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال بايدن إنّ ترامب "يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي. إنّه يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين ويطلق عليهم الرصاص المطّاطي. من أجل صورة".وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.