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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تبدأ فى الحد من دعم البنزين وبيعه بالأسعار العالمية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:07 ص
دعم البنزين
دعم البنزين
وكالات
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بدأت فنزويلا، في تطبيق نظام جديد لبيع الوقود يضع حدا لدعم الدولة ويسمح لسائقي السيارات بشراء 120 لترا فقط من البنزين شهريا بأسعار مدعمة.

وحتى هذه الكمية، يفترض أن تبلغ تكلفة لتر الوقود ما يعادل 2 سنت أمريكي، وإذا مازادت الكمية عن 120 لترا شهريا، يباع البنزين بسعر عالمي تنافسي يبلغ 50 سنتا للتر.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت أن 200 محطة وقود ستبيع البنزين بناء على ذلك النظام.

وتعد احتياطيات النفط في فنزويلا من بين أكبر الاحتياطيات في العالم، لكن سوء الصيانة والفساد وسوء الإدارة تسبب في انخفاض الإنتاج.

وتستورد فنزويلا حاليا النفط من إيران، التي حذرت الولايات المتحدة من شن هجمات على ناقلات النفط الإيرانية وهي تمر عبر البحر الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا.

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