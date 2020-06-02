«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 32 درجة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا، مع شبورة خفيفة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا لطيفًا نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائلًا للبرودة ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد سيكون الطقس مائلًا للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على الشمال، وشديد الحرارة، والرياح معتدلة على الجنوب نهارا، ومائل للبرودة ليلا على كليهما.وكما سيكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية.القاهرة 32 19الإسكندرية 25 18وادي النطرون 26 18طنطا 30 19شبين الكوم 31 19دمنهور 26 18بلطيم 25 19مطروح 25 18السلوم 26 18سيوة 30 18بورسعيد 26 19دمياط 25 19الزقازيق 30 19المنصورة 31 19الإسماعيلية 33 18السويس 32 19العريش 27 18رفح 27 19رأس سدر 32 18نخل 34 14نويبع 35 24طابا 34 21كاترين 30 13الطور 33 22شرم الشيخ 36 24الغردقة 37 22مرسى علم 35 24الفيوم 33 19بني سويف 34 19المنيا 34 20أسيوط 35 20سوهاج 37 21قنا 39 22الأقصر 40 22أسوان 41 24إدفو 41 24أبو سمبل 41 23الوادي الجديد 40 22شلاتين 39 25أبو رماد 39 26حلايب 32 26رأس حدربة 31 26