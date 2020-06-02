رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 32 درجة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:04 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا، مع شبورة خفيفة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا لطيفًا نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائلًا للبرودة ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد سيكون الطقس مائلًا للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على الشمال، وشديد الحرارة، والرياح معتدلة على الجنوب نهارا، ومائل للبرودة ليلا على كليهما.

وكما سيكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19
الإسكندرية 25 18
وادي النطرون 26 18
طنطا 30 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 26 18
بلطيم 25 19
مطروح 25 18
السلوم 26 18
سيوة 30 18
بورسعيد 26 19
دمياط 25 19
الزقازيق 30 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 27 18
رفح 27 19
رأس سدر 32 18
نخل 34 14
نويبع 35 24
طابا 34 21
كاترين 30 13
الطور 33 22
شرم الشيخ 36 24
الغردقة 37 22
مرسى علم 35 24
الفيوم 33 19
بني سويف 34 19
المنيا 34 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 21
قنا 39 22
الأقصر 40 22
أسوان 41 24
إدفو 41 24
أبو سمبل 41 23
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 39 25
أبو رماد 39 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 31 26

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

قوات الحرس الوطنى تتدخل لإبعاد المتظاهرين من محيط البيت الأبيض

خاص| أبرز قرارات الأهلي بعد تغريدات تركي آل الشيخ

مصيدة الأندر إيدج.. ضحايا «تيك توك»: استقطبونا بـ«مطلوب مذيعة» واكتشفنا أنه «دعارة مقننة»

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

ترامب يعلن حظر التجول فى أمريكا بسبب أعمال الشغب

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمي السيدات عند التقدم في العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

وفاة واجد خان أحد أبرز ملحنى بوليوود بكورونا

فنانة تخلد ذكرى رحيل «عم بخ» عن عالم السينما

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
المزيد

الثقافة

غدًا.. المخرج محمد الدراجي بضيافة «الأردنية للأفلام» أون لاين

الكاتب حمدى أبوالسعود بضيافة «شاعر العرب».. اليوم

بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

آية ممدوح: يحيي حقي صاحب أثر كبير في كتابتي.. وأسعى للعالمية (حوار)