«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 32 درجة
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:04 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا، مع شبورة خفيفة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.
أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا لطيفًا نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائلًا للبرودة ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد سيكون الطقس مائلًا للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على الشمال، وشديد الحرارة، والرياح معتدلة على الجنوب نهارا، ومائل للبرودة ليلا على كليهما.
وكما سيكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 25 18
وادي النطرون 26 18
طنطا 30 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 26 18
بلطيم 25 19
مطروح 25 18
السلوم 26 18
سيوة 30 18
بورسعيد 26 19
دمياط 25 19
الزقازيق 30 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 27 18
رفح 27 19
رأس سدر 32 18
نخل 34 14
نويبع 35 24
طابا 34 21
كاترين 30 13
الطور 33 22
شرم الشيخ 36 24
الغردقة 37 22
مرسى علم 35 24
الفيوم 33 19
بني سويف 34 19
المنيا 34 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 21
قنا 39 22
الأقصر 40 22
أسوان 41 24
إدفو 41 24
أبو سمبل 41 23
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 39 25
أبو رماد 39 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 31 26
أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا لطيفًا نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائلًا للبرودة ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد سيكون الطقس مائلًا للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على الشمال، وشديد الحرارة، والرياح معتدلة على الجنوب نهارا، ومائل للبرودة ليلا على كليهما.
وكما سيكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 25 18
وادي النطرون 26 18
طنطا 30 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 26 18
بلطيم 25 19
مطروح 25 18
السلوم 26 18
سيوة 30 18
بورسعيد 26 19
دمياط 25 19
الزقازيق 30 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 27 18
رفح 27 19
رأس سدر 32 18
نخل 34 14
نويبع 35 24
طابا 34 21
كاترين 30 13
الطور 33 22
شرم الشيخ 36 24
الغردقة 37 22
مرسى علم 35 24
الفيوم 33 19
بني سويف 34 19
المنيا 34 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 21
قنا 39 22
الأقصر 40 22
أسوان 41 24
إدفو 41 24
أبو سمبل 41 23
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 39 25
أبو رماد 39 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 31 26