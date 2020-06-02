الجيش الليبى يقصف معسكر الرحبة غرب طرابلس

أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، بأن وحدات الجيش الليبي شنت قصفا مدفعيا على معسكر الرحبة بتاجوراء غرب طرابلس.وفي وقت سابق، قصفت وحدات الجيش الوطني الليبي قاعدة معيتيقة الجوية شرق العاصمة طرابلس.وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أعلن أن هناك عمليات عسكرية كبيرة فى محاور العاصمة.وأوضح المسمارى، أن القوات الجوية توفر مظلة فوق منطقة "غريان" باتجاه "العزيزية" لمنع تجمع الميليشيات، مضيفا: "قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات".