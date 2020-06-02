عودة المتظاهرين مجددًا إلى محيط البيت الأبيض

عاد المتظاهرون الأمريكيون، للاحتجاج وأعمال الشغب، مجددا، في الشوارع المؤدية إلى البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، فقد استمرت عمليات التظاهر والاحتجاجات التي تشهد حالة من الكر والفر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام البيت الأبيض.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع، على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية، على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.