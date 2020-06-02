وفيات كورونا بالمكسيك تتخطى حاجز الـ10 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تخطي إجمالي عدد الوفيات في البلاد حاجز الـ10 آلاف حالة، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".وسجلت المكسيك، أمس الإثنين، 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90664 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.