الصين تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين أنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى يوم الإثنين 83022، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 4634.وقالت لجنة الصحة الوطنية- في بيان- إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وسجلت الصين يوم الأحد 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يعتبر ارتفاعا مقارنة بالأيام السابقة، ويعد الارتفاع المسجل في 31 مايو، الأعلى منذ 11 مايو.جدير بالذكر، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 377 ألف حالة منذ ظهوره في ديسمبر 2019.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.