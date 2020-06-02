الجيش الليبى يقصف قاعدة معيتيقة بطرابلس

أفادت قناة "الحدث"، فى نبأ عاجل لها، بأن وحدات الجيش الوطني الليبي شنت قصفا مدفعيا على قاعدة معيتيقة الجوية شرق العاصمة طرابلس.وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أعلن أن هناك عمليات عسكرية كبيرة فى محاور طرابلس.وأوضح المسمارى، أن القوات الجوية توفر مظلة فوق منطقة "غريان" باتجاه "العزيزية" لمنع تجمع الميليشيات، مضيفا "قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات".