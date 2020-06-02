صندوق النقد الدولى: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون

قال صندوق النقد الدولي، إن عرض الأرجنتين الأخير لإعادة هيكلة ديونها سيعيد القدرة لها على تحمل الديون، وهناك فرصة ضئيلة لزيادة أخرى لمدفوعاتها للدائنين من القطاع الخاص، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.وقال الصندوق، في بيان له:"هناك نطاق محدود فقط لزيادة المدفوعات للدائنين من القطاع الخاص، ولا يزال أمامها الوفاء بالديون وخدمة تلك الديون".وأضاف الصندوق:" إن عرض السلطات الأرجنتينية المنقح لإعادة هيكلة الديون سيكون متسقًا مع استعادة القدرة على تحمل الديون باحتمالية عالية".وهذا هو أول تعليق من صندوق النقد الدولي منذ إصداره "مذكرة فنية" من 18 صفحة في 20 مارس الماضي، حلل فيها قدرة الحكومة على سداد الديون.