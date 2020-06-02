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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة نيويورك تحقق فى حادث إشهار شرطى مسدسه على محتجين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:00 ص
شرطة نيويورك
شرطة نيويورك
وكالات
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قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، إن السلطات ستحقق "فورا" في حادث إشهار شرطي مسدسه على المتظاهرين خلال احتجاجات جرت في عطلة نهاية الأسبوع.

وحسبما أفادت وكالة " فرانس برس" أضاف في حديثه للصحفيين: "بالنسبة للشرطي الذي سحب مسدسه يوم أمس، لست ملما بجميع ظروف الحادث ويجب علينا أن نعرف جميع الوقائع، سيكون هناك تحقيق شامل في هذا الشأن".

ولفت دي بلاسيو إلى أن تصرف الشرطي غير مقبول، مشددا على ضرورة حرمانه من مسدسه وشارته.

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة تعم عشرات المدن الأمريكية تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن بعد مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس جراء عملية احتجازه بطريقة قاسية يوم 25 مايو.

واعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 4000 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات، فيما أفادت وسائل إعلام بمقتل عدد من المتظاهرين خلال الاشتباكات مع الشرطة، التي أعلنت بدورها عن إصابة عشرات عناصرها جراء أعمال الشغب.

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