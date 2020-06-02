انتشار الحرس الوطنى بمحيط البيت الأبيض

أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل لها، بأن الحرس الوطني الأمريكي انتشر في محيط البيت الأبيض، تزامنا مع تفريق محتجين بعد كلمة الرئيس دونالد ترامب.وسُمعت أصوات انفجار قنابل دخانية وغاز، خلال تجمع للمتظاهرين خارج أسوار البيت الأبيض، حيث بدا خلال البث المباشر لشبكة "روسيا اليوم" أن الشرطة ألقت الغاز المسيل للدموع على الحشود لتفريق المتظاهرين، فيما رفع المحتجون أيديهم للشرطة وهم يهتفون "لا تطلقوا النار!".وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح بالولايات المتحدة، في ظل ما تشهده البلاد من أعمال عنف على خلفية التظاهرات احتجاجًا على مقتل أحد المواطنين من ذوى البشرة السوداء.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي منذ قليل، "قررت نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح في الولايات لوقف التخريب ونهب الأموال".وأعلن الرئيس الأمريكي حظر الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، مؤكدًا أنه إذا رفضت الولايات اتخاذ إجراءات سيقوم بنشر القوات العسكرية للولايات المتحدة لحل هذه المشكلة.