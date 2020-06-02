نائب محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العام (صور)

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى سوهاج العام، وكان برفقته الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وسط لفيف من أطباء المستشفى.جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمتابعة سير العمل بمستشفيات سوهاج، وخاصة المُخصصة لعزل مُصابي فيروس كورونا المُستجد، وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية من عدوى الفيروس.من الجدير بالذكر أن "جميعه" قد تفقد أعمال تجهيز مركز القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة ليصبح مستشفى عزل لحالات الإصابة بـ"كورونا"، وكان برفقته الدكتورة ايمان رياض، مدير إدارة المُراقبة بالمديرية.وأوضح الدكتور عماد الحديدي، مدير مركز القلب والجهاز الهضمي، أنه يجري تجهيز عدد 16 غرفة عزل وغرفة مُقسمة علي الطابق الثاني والرابع، بالإضافة إلى العناية المركزة ذات 10 أسرة وباقي الغرف تحتوي عل سريرين لكل غرفة بإجمالي 32 سريرا.وعرض "الحديدي" الخطة المُتبعة لتقسيم الفريق الطبي في العناية والإقامة الداخلي وخط سير مرضي العناية المركزة بداية من دخول سيارة الإسعاف وتحديد حالة المريض ما اذا كان يستوجب دخول العناية من عدمه، ثم نقله إلي غرفة الإقامة أو العناية من خلال المصعد وبرفقته طبيب وممرض.