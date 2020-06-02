ترامب: حكام الولايات فشلوا فى حماية مواطنيهم من هجمات العصابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" صرح ترامب بأن هذه الاحتجاجات يقودها إرهابيون وهذه جريمة ضد الإنسانية.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.