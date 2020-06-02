ترامب يتجول بـ«الكتاب المقدس» خارج البيت الأبيض

تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتظاهرين وخرج راجلا خارج البيت الأبيض، في وقت تشهد المنطقة تظاهرات عنيفة احتجاجا على مقتل أحد المواطنين من ذوى البشرة السوداء على يد الشرطة.







وغادر ترامب البيت الأبيض، بحسب شبكة "روسيا اليوم RT"، ومشى لزيارة كنيسة سانت جون في واشنطن، حاملًا كتابا مقدسا، بينما يقف أمام كنيسة سانت جون الأسقفية قبالة البيت الأبيض بعد أن مشى هناك للحصول على فرصة لالتقاط الصور إلى جانب وزيري الدفاع والعدل.

وسُمعت أصوات انفجار قنابل دخانية وغاز، خلال تجمع للمتظاهرين خارج أسوار البيت الأبيض، بالتزامن مع إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمت