ترامب يعلن حظر التجول فى أمريكا بسبب أعمال الشغب

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح بالولايات المتحدة، في ظل ما تشهده البلاد من أعمال عنف على خلفية التظاهرات احتجاجًا على مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السوداء.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي منذ قليل: "قررت نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح في الولايات لوقف التخريب ونهب الأموال".وأعلن الرئيس الأمريكي حظر التجول في الولايات المتحدة الأمريكية، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، مؤكدًا أنه إذا رفضت الولايات اتخاذ إجراءات سيقوم بنشر القوات العسكرية للولايات المتحدة لحل هذه المشكلة.