ترامب يهدد بنشر الجيش الأمريكى فى الشوارع

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الجيش الأمريكي في الشوارع من أجل إنهاء حالة الشغب التي تشهدها البلاد فورًا.وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل: "سأصدر العديد من الأوامر التي من شأنها أن تنهي حالة الشغب فورًا"، مؤكدًا أنه يدرس نشر قوات الجيش الأمريكي في الشوارع لأنهاء حالة الشغب والسيطرة على الأوضاع في الشوارع الأمريكية.وتابع: "سأحشد الموارد المتاحة العيكرية والمدينة والفيدرالية لوقف النهب واضطرام النيران ولذلك فإن التدابير التي سنتخذها ستدخل حيز التنفيذ على الفور".